Le nuove tracce presentate dal vivo durante il concerto del 5 novembre a Milano

‘Canerandagio Parte 1’ è il titolo del nuovo album di Neffa, in uscita venerdì 18 aprile per Numero Uno (Sony Music) e da oggi disponibile in preorder. L’album è il risultato di un grande lavoro di produzione musicale, un’evoluzione del suo stile con sonorità calde, crude e graffianti.

Il disco è già disponibile nei seguenti formati: LP black 180gr, LP sparkle, LP sparkle autografato (Esclusiva Sony Music Store), CD JewelBox. Neffa presenterà dal vivo il nuovo album in occasione di Universo Neffa (prodotto da Vivo Concerti), il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano. Sarà una serata che ripercorrerà i momenti più salienti della sua carriera e verranno presentate le nuove tracce di ‘Canerandagio Parte 1’. I biglietti per Universo Neffa sono disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Neffa dal vivo il 5 novembre a Milano

Dopo l’annuncio di ‘Universo Neffa’, la sua unica data all’Unipol Forum di Milano il 5 novembre (prodotta da Vivo Concerti), l’artista aveva fatto un ulteriore passo verso il suo grande ritorno, pubblicando sul suo profilo Instagram un misterioso skit, ‘Littlefunkyintro’, un assaggio delle sorprese in serbo per il suo pubblico, lasciando intendere che il 5 novembre avrebbe portato sul palco musica inedita e nuovi brani.

L’annuncio di ‘Universo Neffa’, che ha suscitato subito l’entusiasmo dei suoi fan, è arrivato venerdì 14 febbraio, quando, durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Neffa ha accompagnato Shablo, Guè, Joshua e Tormento in un medley che ha rivisitato ‘Amor de mi vida’ dei Sottotono e la sua iconica ‘Aspettando il sole’, un omaggio alla storia del rap italiano e un richiamo al suo leggendario repertorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata