Tratto dall'album 'Streets of Philadelphia Sessions'

Oggi, giovedì 17 aprile, esce il nuovo brano ‘Blind Spot’ di Bruce Springsteen, tratto dall’album ‘Streets of Philadelphia Sessions’ e secondo estratto dall’imperdibile ‘Tracks II: the Lost Albums’, i 7 album mai pubblicati in uscita il 27 giugno per Sony Music.’Streets of Philadelphia Sessions’ di Bruce Springsteen – una raccolta di dieci brani precedentemente conosciuta dai fan come il suo tanto vociferato ‘loops records’ – saranno pubblicate integralmente con ‘Tracks II: The Lost Albums’. Scritto sull’onda dell’omonimo brano vincitore dell’Oscar, ‘Streets of Philadelphia Sessions’ ha visto Bruce Springsteen esplorare un interesse nei ritmi della musica della metà degli anni ’90, e in particolare nell’hip-hop della West Coast. Iniziando con l’ascolto di campionamenti di batteria nella sua casa di Los Angeles, Springsteen ha cominciato a creare i propri loop con l’ingegnere del suono Toby Scott, creando una base ritmica su cui avrebbe costruito la musica con tastiere e sintetizzatori. Bruce Springsteen è il principale strumentista in quasi tutta ‘Streets of Philadelphia Sessions’, con il supporto della sua band in tour nel 1992-1993 così come Patti Scialfa, Soozie Tyrell e Lisa Lowell.

