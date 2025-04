foto Evan Agostini/Invision/AP

Il frontman dei Coldplay si mette a nudo in un video su Instagram

Chris Martin, il frontman dei Coldplay, soffre di depressione e pubblica un video su Instagram per dare alcuni suggerimenti su come combatterla. “Ciao, sono Chris. Ho notato che nell’ultimo periodo alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la depressione. Così volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d’aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che magari qualcuna di queste possa essere utile anche a voi”, dice in un filmato da Hong Kong, dove è impegnato con il tour.

Martin è alle prese con il problema della depressione da diversi anni, fin dal periodo della separazione da Gwyneth Paltrow.

I consigli di Chris Martin contro la depressione

Tra i suggerimenti del cantante, il primo è quello di “scrivere liberamente tutti i vostri pensieri per 12 minuti, e poi bruciare i fogli. È molto bello”. Poi “la meditazione trascendentale, per me è meravigliosa”. Inoltre c’è il ‘Metodo Costello‘ tra i suggerimenti di Martin, movimenti terapeutici “che fanno bene al vostro cervello”. Un metodo che lui suggerisce specialmente “ai giovani con Adhd o autismo“. E ancora, “la musica della Johns Hopkins University” nella “terapia psichedelica”, “è incredibile”. Infine, consiglia il libro ‘Oxygen Advantage’, e “anche i film come ‘Sing Sing’, e le musiche di Chloe Kisha: la sua musica mi rende felice”.

I Coldplay a Hong Kong

Chris Martin non dimentica i fan accorsi anche a Hong Kong per i suoi concerti: “Siamo a Hong Kong e come prima cosa voglio dire grazie a tutti coloro che sono venuti a vedere il nostro show qui. Siete fantastici, e noi siamo così fortunati ovunque andiamo, perciò grazie”. Sul finale del video gira la telecamera e mostra alcune persone che ballano sulla grande piazza: “Ci sono delle persone che ballano lì, e queste sono le cose che mi aiutano a stare bene e felice di essere vivo”.

