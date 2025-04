La cantante Usa: "Sono sempre stata interessata all'astrofisica e alle stelle"

‘Cosmos’ di Carl Sagan e un libro sulla teoria delle stringhe. Così la popstar Katy Perry si prepara per la sua avventura spaziale a bordo della navicella Blue Origin di Jeff Bezos, dove sarà in compagnia – tra le altre – della fidanzata del patron di Amazon Lauren Sanchez, della giornalista Gayle King e di altre donne, per un equipaggio tutto al femminile. “Stavo ascoltando ‘Cosmos’ di Carl Sagan e leggendo un libro sulla teoria delle stringhe”, ha raccontato Perry ad Associated Press durante un pause delle prove del suo prossimo tour mondiale. “Sono sempre stata interessata all’astrofisica, all’astronomia, all’astrologia e alle stelle. Siamo tutti fatti di polvere di stelle e proveniamo tutti dalle stelle”, spiega. Per prepararsi “psicologicamente” al volo spaziale, la popstar legge le opere di Sagan e quelle di altri scienziati.

Katy Perry e l’avventura spaziale: “Entusiasta dell’aspetto ingegneristico”

Ma l’emozione è tanta: “Parlo tra me e me ogni giorno e mi dico: ‘Sei coraggiosa, sei audace, lo stai facendo per la prossima generazione, per ispirare tante persone diverse, ma soprattutto le ragazze, a dire: ‘Andrò nello spazio in futuro’. Senza limiti'”, ha sottolineato. “Sono davvero entusiasta dell’aspetto ingegneristico di tutto questo. Non vedo l’ora di saperne di più sulle materie Stem e sulla matematica che servono per realizzare cose di questo tipo”, ha continuato la cantante. Perry ha detto che ogni volta che affronta qualcosa di nuovo o che la rende insicura cerca dentro di sé forza e sicurezza. Usa, in sostanza, “quella femminilità divina con cui sono nata e che ho sicuramente sbloccato ancora di più quando ho avuto mia figlia. Si è evoluta. Essere madre ti fa crescere con quel tipo di potere”.

La popstar: “Momento importante per le donne”

Perry è comunque orgogliosa di prendere parte a questa avventura, perché “è un momento importante per il futuro dei viaggi spaziali commerciali, per l’umanità e per le donne in generale”.Ha poi ricordato che, a oggi, solo l’11% delle persone andate nello spazio erano donne. “Sono entusiasta che questa percentuale sarà ancora più equa dopo questo volo”, ha affermato. Blue Origin trasporta turisti per brevi voli nello spazio. Al viaggio inaugurale, nel 2021, hanno preso parte Bezos e il fratello. Il prossimo sarà l’11esimo tour con equipaggio umano della compagnia. Alcune persone hanno partecipato gratuitamente mentre altre hanno speso cifre considerevoli per sperimentare l’assenza di gravità a bordo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata