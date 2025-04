Il musicista, che aveva collaborato anche con Iggy Pop, Bob Dylan e Pete Townshend, da tempo era malato di cancro

Lutto nel mondo della Musica. È morto all’età di 70 anni Clem Burke, versatile batterista dei ‘Blondie‘, che nell’arco della sua carriera ha spaziato dal genere punk alla new wave fino alla disco. Il musicista è morto per un tumore, ha sottolineato in una dichiarazione la band senza aggiungere ulteriori dettagli.

“Clem non era solo un batterista, era il cuore pulsante dei Blondie – ha evidenziato il gruppo – Il suo talento, la sua energia e la sua passione per la Musica erano ineguagliabili e il suo contributo al nostro sound e al nostro successo è incommensurabile”. Nel 2006 Burke e gli altri componenti della formazione originale dei ‘Blondie’ sono stati introdotti nella Rock & Roll Hall of Fame.

