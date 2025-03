Zucchero in concerto a Roma al Circo Massimo per la prima volta. ‘Sugar’ Fornaciari sarà nella Capitale per due date, il 23 e 24 giugno, con il suo tour ‘Overdose d’amore’. A due anni di distanza dai cinque concerti sold out alle Terme di Caracalla, il cantautore emiliano torna live a Roma e per la prima volta nella sua carriera sarà protagonista assoluto al Circo Massimo.

“Ricordo la prima volta a Roma perché ci avevano detto che ci davano il Flaminio, era il tour di ‘Oro, Incenso e Birra’ e mi sono ritrovato al Mattatoio”, ha detto Zucchero Fornaciari presentando nella Capitale le due tappe al Circo Massimo.

“Volevo fare una cosa eclatante, avevo invitato Eric Clapton e Paul Young, mi avevano detto di si, era tutto perfetto e all’ultimo momento siamo dovuti andare al Mattatoio, non ho mai saputo il perché. Io ho il ricordo di un grande concerto, di una grande serata con degli ospiti venuti apposta che dovevano suonare in uno stadio e si sono ritrovati al Mattatoio che non è proprio la stessa cosa”, ha raccontato il cantautore emiliano.

