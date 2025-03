Le risorse saranno distribuite in 116 Comuni sul territorio regionale

Ammontano a 350mila euro le risorse complessivamente stanziate per finanziare i Corsi di Orientamento Musicale (COM) e dei Centri di Educazione Permanente (CSEP) per l’anno scolastico 2024/2025. Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell’assessore alla formazione professionale e alle politiche del lavoro Stefano Aguzzi.

L’intervento

“Si tratta di un intervento strategico – dichiara l’assessore Aguzzi – che non solo favorisce l’acquisizione di competenze musicali, sia strumentistiche che corali, ma contribuisce anche a rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione civica che anche l’Europa ci raccomanda di favorire. Questi corsi offrono ai cittadini occasioni di incontro e confronto, promuovendo una cultura popolare condivisa e incentivando la coesione sociale. Permettono l’integrazione tra generazioni favorendo l’incontro tra giovani, adulti ed anziani, danno voce alle tradizioni locali, permettono di recuperare repertori musicali che magari hanno una storia antica ma che sono proiettabili verso il futuro”.

Il finanziamento

Queste iniziative, promosse nei comuni del territorio regionale da Enti e Associazioni bandistiche e corali riconosciute, rappresentano infatti un’importante opportunità formativa e culturale per la comunità. Per ciascun Corso di Orientamento Musicale o Centro Sociale di Educazione Permanente, i comuni che presenteranno richiesta di contributo potranno ricevere un finanziamento di 1.542 euro, a condizione che il corso preveda tra 5 e 30 partecipanti e almeno 150 ore di lezione. Lo scorso anno la misura ha permesso di coinvolgere ben 116 comuni marchigiani e di finanziare un totale di 219 corsi, di cui 215 COM e 4 CSEP. A breve verranno definiti modalità di presentazione delle domande e criteri di assegnazione delle risorse.

