Aprono la puntata i giovani delle ' nuove proposte'. 15 i Big in gara: ad aprire Rocco Hunt

Sarà Rocco Hunt con la sua ‘Mille vote ancora’, ad aprire la scena Big della seconda serata del 75esimo Festival di Sanremo che inizierà alle 20.45 e chiuderà all’1.12. Prima dell’esibizione del cantante napoletano, però, ci sarà spazio per i giovani con la prima parte della serata dedicata alle nuove proposte. Proprio per questo, accanto a Carlo Conti ci sarà Alessandro Cattelan che ha già presentato Sanremo Giovani.

Il super ospite della serata Damiano Davi

Dopo i giovani toccherà al super ospite Damiano David che salirà sul palco dell’Ariston portando un omaggio a Lucio Dalla. Il frontman dei Maneskin tornerà più volte sul palco durante il corso della serata

L’ordine dei 15 cantanti in gara nella seconda serata

Stasera saranno 15 i cantanti in gara ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Dopo il rapper napoletano toccherà ad Elodie, Lucio Corsi, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi e Rose Villain. A chiudere la serata Willy Peyote con ‘Grazie ma no grazie’. Qui la scaletta completa della serata minuto per minuto.

