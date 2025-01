Il cantautore ha postato sui social un video del fumo sulle colline della città californiana

La testimonianza social di Vasco Rossi sugli incendi che stanno devastando la città di Los Angeles in California. “Ieri, appena sceso dall’aereo, ricevo un messaggio dalla mia p.m. americana Marina con scritto ‘non venire… non venire‘. Rimango sbalordito non capisco …quindi la chiamo. Mi risponde agitatissima e mi comunica che si era appena sviluppato un incendio all’interno del Griffit Park proprio sopra l’abitazione. Aveva visto le fiamme. Lei e Lukas erano corsi a raccogliere le cose più importanti e preziose… Per lei i suoi animali… Per lui i dischi di backup di tutti i lavori dello studio di registrazione…per caricarli sulle loro auto. Per fortuna sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo sotto controllo e spento l’inizio di un incendio che sarebbe stato molto pericoloso. Dopo un paio d’ore tutto era tornato normale“, ha scritto su Instagram il cantautore italiano, che a Los Angeles possiede una villa tra le colline di Hollywood, da lui utilizzata come luogo di ritiro. Il rocker ha anche postato un video di una collina della città californiana, da cui si alzano ancora colonne di fumo. “Questa – scrive Vasco – è la situazione qui a Los Angeles… La paranoia e la paura di incendi sulle colline è ancora molto alta. Nell’aria si sente ancora odore di fumo… o forse è una sensazione chissà. Alcuni in giro indossano la mascherina. Io comunque ho cominciato i miei allena…menti in quota“. E conclude: “Dal vostro noninviato”.

