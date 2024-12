Dopo il no a Tony Effe confermato l'evento del 31 dicembre, tra gli artisti sul palco anche Gabry Ponte e l'Orchestraccia

Il concerto di Capodanno a Roma resta al Circo Massimo, anche dopo il no a Tony Effe e la rinuncia di Mahmood e Mara Sattei, ma con altri artisti. Il Comune ha annunciato che “la sera del 31 dicembre, per il concertone di Capodanno al Circo Massimo, si alterneranno sul palco Gabry Ponte, la PFM, l’Orchestraccia e l’Orchestra popolare La Notte della Taranta. Insieme a loro Mariachiara Belardo e Don Cash per una grande festa a ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con RDS, che inizierà a partire dalle ore 21.30 e che proseguirà con il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi”. Nella nota del Campidoglio si legge poi che “ulteriori dettagli e altre sorprese saranno annunciati nei prossimi giorni in una conferenza stampa di presentazione dell’evento”.

Dopo l’esclusione tra le polemiche dal concerto del Circo Massimo, Tony Effe ha annunciato nei giorni scorsi a sorpresa che la notte del 31 dicembre si esibirà al Palaeur, sempre nella Capitale. Tony Effe torna al Palaeur dove si era esibito solo pochi mesi fa, a ottobre con uno show sold out dell’Icon Tour.

