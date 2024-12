Il cantante sui social dopo che il Campidoglio ha chiesto al trapper romano di non esibirsi: "No alla censura"

Dopo Mahmood anche Mara Sattei rinuncia ad esibirsi al concerto di Capodanno a Roma. La cantante annuncia sui social che non salirà sul palco, anche lei per solidarietà nei confronti di Tony Effe, escluso nei giorni scorsi dall’evento da parte del Comune di Roma. Il primo a sfilarsi era stato invece il collega Mahmood.

Mahmood: “No alla censura”

“Ho aspettato fino all’ultimo perché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale – ha scritto Mahmood in una story su Instagram – Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura”.

Mara Sattei: “A Capodanno non ci sarò”

Come anticipato da LaPresse Mara Sattei, al termine della riunione con il suo staff, ha annunciato il suo forfait sul profilo Instagram: “Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch’io non prenderò parte all’evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione”.

Emma: “Escludere Tony Effe forma di censura ‘violenta’”

“Trovo che sia veramente un brutto gesto escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma privando un ragazzo dell’occasione di esibirsi nella sua città”, ha commentato Emma in una storia su Instagram. “Non è una cattiva persona – aggiunge la cantante e amica del rapper -, non ha fatto male a nessuno. Ma è altrettanto un brutto gesto nei confronti della musica tutta e dell’arte in generale. Una forma di censura ‘violenta’ che alle soglie del 2025 non si può tollerare e giustificare. Ti abbraccio Tony”.

Lazza: “Smettetela di censurare, siete voi che non capite”

“Io spesso ci provo a farmi gli affari miei ma certe cose mi fanno passare la voglia. Ogni volta che qualcuno del rap viene infilato in una situazione mainstream si cerca sempre di additarlo per qualcosa o farlo passare per coglione. Geolier non va bene, è napoletano, canta solo in dialetto. E Geolier ve l’ha messa nel c… , e godo. Tony Effe è misogino, è violento, e non va bene. E anche Tony ve la metterà nel c.… Smettete di censurare il lavoro degli altri perché non lo ritenete tale e allora cercate delle scuse per darvi ragione, siete voi che non capite. Perdonate lo sfogo”, ha scritto invece Lazza sempre su Instagram.

