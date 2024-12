Il conduttore del Festival difende la scelta di Tony Effe tra i partecipanti: "La sua canzone lascerà tutti a bocca aperta"

All’edizione 2025 del Festival di Sanremo saranno 31 i cantanti che parteciperanno alla gara dei big. Tra loro, una coppia inedita. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti presentando ‘Sarà Sanremo’ in programma domani sera alle ore 21.30 su Rai1. “Non aggiungerò un posto in più per le Nuove Proposte. I Big sono 31: una coppia che in extremis mi ha presentato un brano fantastico”, ha detto Conti. “Non potevo dire di no a questa coppia del tutto inedita che sarà svelata domani sera”, ha aggiunto. Sempre domani sera, ha aggiunto il conduttore toscano, “diremo solo i titoli delle canzoni e a grandi linee il significato”.

Conti si è anche soffermato sulle polemiche legate alla partecipazione alla kermesse di Tony Effe. “Tony Effe spiazzerà tutti con la sua canzone al Festival di Sanremo. Vi lascerà a bocca aperta. Sulle polemiche e la sua esclusione dal Capodanno di Roma io non entro perché il mio compito era scegliere le canzoni. In nessun brano di Sanremo 2025 ci sono temi trattati in maniera sbagliata”, ha assicurato.

Conti: “Non posso immaginare Festival senza la Rai”

Per quanto riguarda il futuro del Festival in Rai, dopo la sentenza del Tar Liguria, Conti ha tagliato corto: “Da spettatore non posso immaginare il festival” di Sanremo “se non sulla Rai e Sanremo senza la Rai non ce lo vedo”. Il festival, ha aggiunto scherzando, è anche fatto di un “meraviglioso chiacchiericcio che si crea. Senza la Rai metà delle polemiche non ci sarebbe”. Intanto, ha confermato il direttore dell’intrattenimento prime time della Rai Marcello Ciannamea, “anche Rai sta predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato” contro la sentenza del Tar Liguria. “È evidente la volontà di proseguire la collaborazione con il comune di Sanremo. Sanremo e il Festival sono inscindibili per la Rai”, ha aggiunto.

Sanremo Giovani, Sarà Sanremo e dopo Festival

Ciannamea si è poi soffermato sul nuovo format di Sanremo Giovani in versione talent, che ha definito “una bellissima cavalcata”. “Una serie di puntate che ci ha dato grandi soddisfazioni con la musica di artisti giovani in primo piano e risultati interessanti sul piano degli ascolti: 22% tra le donne 15-24enni, 18% tra gli uomini 25-34enni”. “Sarà uno show inclusivo Sarà Sanremo: non ci sarà la copertura solo su Rai 1, ma il simulcast su Rai Radio 2 e lo streaming su RaiPlay. Per l’attenzione che la Rai riserva ai non udenti ci sarà la traduzione di tutto l’evento nel linguaggio dei segni e la sottotitolazione”, ha aggiunto. Del dopo Festival ha invece parlato Stefano De Martino, auspicando la presenza di Selvaggia Lucarelli. “Spero ci sarà al dopo festival. Recentemente è passata a trovarmi al mio podcast e le ho chiesto di stare con me al dopo festival. Carlo Conti ha approvato l’idea: dal lato nostro è tutto ok”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata