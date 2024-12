Immagine da Instagram

Il cantante: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto"

Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, annuncia sui social la nascita del figlio avuto con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo: è nato Enea, in un ospedale di New York.

L’annuncio sui social

“La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto”, le parole del cantante fanno da contorno alla foto con le orme dei piedini del neonato, sullo sfondo la compagna, figlia dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo e di Heather Parisi, alla quale l’artista è legato dal 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Recentemente Ultimo aveva pubblicato a sorpresa il nuovo singolo dal titolo ‘La parte migliore di me‘, scritto e composto proprio per il figlio: “Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me”.

