Dai 90 anni di Gino Paoli e Ornella Vanoni ai 70 di Fiorella Mannoia e Gianna Nannini: le star amate nonostante l'età

Gigliola Cinquetti al Festival di Sanremo del 1964 cantava ‘Non ho l’età’, brano di successo che portò anche all’Eurofestival. Aveva 16 anni e fu un’autentica sorpresa per il pubblico. Oggi l’artista l’età ce l’ha, eccome se ce l’ha: il 20 dicembre compie 77 anni. Prima di lei il traguardo degli 80 lo taglierà Gianni Morandi, nato l’11 dicembre del 1944. Ma Cinquetti e Morandi non sono gli unici over che ancora adesso si fanno apprezzare nella galassia della musica italiana, quella d’autore. Alla faccia di trap, hip hop, rap e altro. Una sfida all’ultimo disco di platino, che oggi si conquistano molto più facilmente che in passato. “Bisognava vendere centinaia di migliaia di copie certificate dalla Siae per averli, oggi chi fa sold out in uno stadio ha venduto più o meno 20 mila dischi”, sottolinea Amedeo Minghi.

“Cosa penso delle nuove generazioni di cantanti? Geolier mi piace, così come Ariete, altri meno perché a volte non li capisco”, confessa Fiorella Mannoia.

Dai 90 anni di Gino Paoli e Ornella Vanoni ai 70 di Fiorella Mannoia e Gianna Nannini c’è uno squadrone di una trentina di artisti, tra cantautori e interpreti. Da Celentano e Mina, da Vecchioni, Guccini, Venditti, De Gregori e Baglioni, da Al Bano e Orietta Berti a Fausto Leali e Rita Pavone.

Questa la classifica dei big secondo l’anagrafe: Gino Paoli e Ornella Vanoni 90 anni, Tony Dallara 88 anni, Adriano Celentano, Tony Renis, Memo Remigi ed Edoardo Vianello 86 anni, Don Backy 85 anni, Mina, Francesco Guccini 84 anni, Al Bano, Orietta Berti, Roberto Vecchioni 81 anni, Mal, Fausto Leali, Gianni Morandi 80 anni, Bobby Solo e Rita Pavone 79 anni, Riccardo Cocciante 78 anni, Drupi, Amedeo Minghi, Gigliola Cinquetti 77 anni, Antonello Venditti 75 anni, Loredana Berté 74 anni, Francesco De Gregori, Massimo Ranieri, Claudio Baglioni, Ivano Fossati 73 anni, Vasco Rossi 72 anni, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini 70 anni.

Tra Ornella Vanoni e Gino Paoli c’è un solo giorno di differenza, così come c’era tra Lucio Dalla e Lucio Battisti.

