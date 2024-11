Protagonista del videoclip l'ex gieffina Samira Lui

E’ uscito il singolo ‘Rosa Tormento‘ di Cristiano Malgioglio, di cui è stato anche diffuso il video. Protagonista della clip, oltre al cantautore e showman siciliano, l’ex gieffina Samira Lui che si muove tra sonorità e ambientazioni latinoamericane. “All’inizio avevo pensato a Luisa Ranieri – svela Malgioglio a LaPresse – perché amo le donne sensuali ed eleganti e lei rispecchia tutto questo. Poi ho deciso di puntare su una donna che richiamasse la sensualità dell’attrice brasiliana Sonia Braga. E chi poteva averla se non Samira? Lei è bella e, pur non essendo di Cuba, ne rappresenta l’anima”.

Malgioglio: “Racconto la mia vita e gli amori che ho avuto”

Il ritornello del brano è, infatti, ‘Rosa que linda eres‘, un classico della musica dell’isola caraibica con quasi 100 anni di storia. Malgioglio ha quindi deciso di modernizzarla con “un testo e una musica fatti ex novo” sull’onda del recente successo su TikTok del brano originale e di un suo ricordo personale: “Quando abitavo all’Avana avevo un ragazzo che me la cantava con la chitarra” racconta “io stesso l’ho cantata per 20 anni e poi ho deciso di rifarla”. Malgioglio definisce ‘Rosa Tormento’ il suo “brano più erotico“.

Rosa, spiega, “sono io che racconto la mia vita e gli amori che ho avuto. Tormenti che ci sono sempre quando si è innamorati. Nella canzone ci sono solitudine e malinconia”. Sarà un tormentone? “E’ una parola che non piace. Anche perché in Italia non sanno farli – risponde – quelli veri li fanno in America latina, dove sanno far vibrare le casse e gli strumenti”.

Malgioglio interpreterà una parte in Beautiful

Malgioglio, intanto, si prepara a sbarcare negli Stati Uniti per interpretare una parte nella regina delle soap: ‘Beautiful‘. “Da gennaio abbandonerò gli impegni televisivi per fare una full immersion di inglese tra Londra e La Valletta – spiega – il produttore di ‘Beautiful’ mi vuole per una parte e io devo imparare bene la lingua”.

