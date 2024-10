Il post sui social del cantante in memoria del padre, Giovanni Carlo Rossi, morto il 31 ottobre 1979

Vasco ricorda il padre, Giovanni Carlo Rossi, morto il 31 ottobre di 45 anni fa, e lancia una frecciata al governo Meloni. “Il 31 ottobre del 1979 te ne sei andato piegato dalla fatica. Ricordo ancora il tuo mezzo sorriso, caro papà… dolce e gentile… L’altra metà te l’avevano portato via i due anni di lager nazista a Dortmund che avevi dovuto scontare per non esserti voluto piegare alla barbarie del nazifascismo“, ha scritto il cantante sui suoi canali social. “Non ci crederai… ma sono tornati… lupi travestiti da agnelli… bulli.. Arroganti e le facce ghignanti. Con i loro deliri.. i loro dileggi..la loro propaganda… e la stessa ignoranza”, ha aggiunto l’artista nel post in cui si vede una foto del padre in divisa. “Io resto orgoglioso di te! Viva Giovanni Carlo Rossi… Papà Carlino!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata