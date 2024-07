Superano quota un milioni i tagliandi comprati dai fan del Komandante nel 2024

In poche ore dall’apertura delle vendite generali, sono già oltre 400mila i nuovi biglietti acquistati per il tour del 2025 di Vasco Rossi. A meno di dieci giorni dalla fine del tour estivo che ha coinvolto 600mila persone in 13 date tutte sold out. Una grande adunata collettiva annunciata, alla quale il “popolo del Blasco” ha deciso di prenotarsi con largo anticipo , permettendo al Komandante di superare, la quota di 1 milione di biglietti venduti a oggi, nel 2024.

Queste le date VASCO LIVE 2025 annunciate da Live Nation per giugno dell’anno prossimo:

31 Maggio e 01 Giugno – TORINO – Stadio Olimpico

05 e 06 Giugno – FIRENZE – Visarno Arena

11 e 12 Giugno – BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 e 17 Giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

21 e 22 Giugno – MESSINA – Stadio San Filippo

27 e 28 Giugno – ROMA – Stadio Olimpico

