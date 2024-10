Il cantante 31enne è caduto dal terzo piano di un hotel nella capitale argentina

I fan di Liam Payne in lutto si sono riuniti per lasciare biglietti, accendere candele e trovare conforto cantando insieme le sue canzoni nel centro di Buenos Aires, dove l’ex cantante degli One Direction è morto giovedì a 31 anni, cadendo dal terzo piano di un albergo. La sua scomparsa ha scosso il mondo intero, molti i messaggi di cordoglio di colleghi e celebrità.

