Il musicista britannico è deceduto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires

Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Payne, 31 anni, è stato ritrovato morto nell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo. Il musicista britannico è caduto da un’altezza di circa 13 metri. Secondo La Nacion, la polizia è stata chiamata sul posto per contenere “un uomo aggressivo” che poteva essere “sotto l’effetto di droghe o alcol”.

I soccorsi hanno confermato alla stampa locale che la morte è stata istantanea. Payne aveva raggiunto la fama negli anni 2010, dopo essere apparso nella versione britannica di ‘X Factor’. Insieme ai cantanti Harry Styles, Louis Tomlinson e Zyan, ha formato gli One Direction, la boyband più famosa dell’ultimo decennio. Il gruppo si è sciolto nel 2016. Da allora, Payne ha intrapreso la carriera da solista.

Il responsabile della Same (Sistema de Atención Médica de Emergencia) Alberto Crescenti, ha dichiarato che nella caduta Payne ha riportato “lesioni gravissime” e che “non c’è stata alcuna possibilità di rianimarlo”. Alle 17:04 “siamo stati avvisati di una persona che si trovava nel cortile interno dell’hotel Casa Sur. Alle 17:11 – ha spiegato – è arrivata una squadra Same locale e ha confermato la morte dell’uomo. Più tardi abbiamo scoperto che era il componente di un gruppo musicale. Purtroppo a causa della caduta ha riportato lesioni gravissime, per cui abbiamo dovuto constatare la sua morte”. Sebbene Crescenti abbia detto che bisognerà attendere i risultati dell’autopsia, ha aggiunto che “secondo quanto visto dall’équipe medica, apparentemente aveva una frattura della base del cranio, una lesione molto grave”. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine.

Mezz’ora prima della tragica notizia, il cantante aveva pubblicato su Snapchat una serie di foto insieme alla sua fidanzata. Geoff e Karen Payne, i genitori di Liam, hanno dichiarato in diverse interviste ai media britannici che l’ex membro degli One Direction ha avuto diversi problemi di salute durante l’infanzia. Tra questi, il mancato funzionamento di uno dei suoi reni, che lo ha portato a trascorrere i primi anni della sua vita in ospedale. Ad agosto il cantante aveva cancellato il suo tour sudamericano a causa di problemi di salute. Avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre ma, a causa di una grave infezione ai reni, si è preso una pausa.

Clarìn: “Nella stanza trovata droga”. Il cordoglio dei fan sui social

Il giornale argentino Clarin afferma che nella stanza di Payne gli agenti di polizia hanno trovato dosi di droga, elementi per consumarla e danni a un televisore e mobili. Payne era a Buenos Aires per assistere al concerto del suo ex compagno di band dei One Direction Niall Horan. Tanti i messaggi di cordoglio dei fan postati su Instagram. “Liam, ti porteremo in ogni canzone. Perché nei nostri cuori appartieni ancora”, si legge in un post “Spero che questo sia solo un brutto sogno!” scrive un altro fan.

