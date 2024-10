Il cantautore lo ha rivelato ospite di Serena Bortone su Radio2

La confessione del cantautore Drupi: “Ho avuto un brutto problema al polmone ma ora sono guarito. Quando te lo dicono crolli ma poi scatta l’allegria e la speranza”. L’artista pavese ha rivelato la malattia che l’ha colpito, ospite lunedì in diretta su Rai Radio2 negli studi di 5 in Condotta con Serena Bortone e Francesco Cundari. “Dopo la tua trasmissione ho avuto un problema che per fortuna ho risolto. Un brutto problema al polmone ma l’ho guarito con le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché la vita va avanti”, ha dichiarato. “Ho avuto tanta paura” ha poi svelato, “ma io sono abbastanza fatalista: sono convinto che quando il destino è scritto, è scritto, nel bene e nel male. Nel mio caso nel bene, fino a tre anni fa era un problema e ti davano un anno, un anno e mezzo forse, di vita. Invece io sono guarito, dopo tre-quattro mesi di cure era sparito il 40 per cento, poi un altro 20, ora è seccato e vado avanti a godermela, non lavorando”. Tra risate e leggerezza, ha poi raccontato le diverse emozioni che ha provato: “Ora sembra un sogno, una cosa che se n’è andata. Quando ti senti dire da un amico ‘signore Anelli, lei ha un problema’ hai già paura, quando ti dicono quale sia, lì crolli. Ma poi scatta subito l’allegria e la speranza quando ti dicono ‘ma, guarda è così'”, ha concluso Drupi, “Ho deciso di rimanere a Pavia, potevo andare nei grandi ospedali di Milano e Roma e invece, un anno dopo, sono ancora qua con te“.

