Cecchini a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo non risponde ai pm

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luca R., imprenditore brianzolo del settore nautico di 64 anni, convocato dal pm di Milano Alessandro Gobbis nell’ambito dell’inchiesta sui presunti cecchini italiani in Bosnia durante il conflitto degli anni Novanta. Al termine dell’audizione il suo difensore, Luigi Bruno Peronetti, ha parlato brevemente con i giornalisti all’uscita dal palazzo di giustizia. “Abbiamo chiarito, adesso faremo anche una memoria, non ci sono elementi contro di lui, quindi poi vedremo quali saranno le determinazioni del pubblico ministero”. Peronetti ha ribadito la posizione del suo assistito: “Abbiamo risposto a quello che ci hanno contestato – ha spiegato – Siamo estranei, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo con la memoria”.

La vicenda durante la guerra in Bosnia negli anni ’90

Ufficiali del Sismi a Sarajevo – l’ex servizio segreto italiano per le informazioni e la sicurezza militare – erano in possesso delle “informazioni” relative a “gruppi turistici di cecchini/cacciatori che stavano partendo da Trieste” per andare a sparare su donne e bambini nella capitale della Bosnia-Erzegovina assediata nel 1993. Lo ha raccontato un agente dei servizi bosniaci a Ezio Gavazzeni, lo scrittore che, con gli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini (ex gip di Milano oggi in pensione), a gennaio 2025 ha presentato un esposto in Procura a Milano. “Ho appreso del fenomeno alla fine del 1993 dai documenti del servizio di sicurezza militare bosniaco sull’interrogatorio di un volontario serbo catturato, venuto a combattere dalla parte dei serbi di Bosnia ed Erzegovina”, si legge nel carteggio che Gavazzeni ha depositato in Procura. “Ha testimoniato che cinque stranieri hanno viaggiato con lui da Belgrado” e che “almeno tre di loro erano italiani“. Uno avrebbe detto di essere di “Milano“.