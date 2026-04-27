Cecchini a Sarajevo: imprenditore brianzolo non risponde ai pm

Milano, 27 Apr. (LaPresse) – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luca R., imprenditore brianzolo del settore nautico di 64 anni, convocato dal pm Alessandro Gobbis nell’ambito dell’inchiesta sui presunti cecchini italiani in Bosnia durante il conflitto degli anni Novanta. Al termine dell’audizione, il suo difensore, Luigi Bruno Peronetti, ha parlato brevemente con i giornalisti all’uscita dal palazzo di giustizia. “Abbiamo chiarito, adesso faremo anche una memoria, non ci sono elementi contro di lui, quindi poi vedremo quali saranno le determinazioni del pubblico ministero”. Peronetti ha ribadito la posizione del suo assistito: “Abbiamo risposto a quello che ci hanno contestato – ha spiegato – Siamo estranei, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo con la memoria”.