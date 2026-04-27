Rocchi, inchiesta per frode sportiva: oggi consiglio federale Figc dopo caos arbitri

Oggi in programma il consiglio federale in programma sul caso arbitri che vede indagati il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni. “Rocchi autosospeso? Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta. Scelta dovuta? Non credo. Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Dentro la Federazione sono state fatte e sono contento di questo”, ha detto il presidente dell’Assoallenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, all’ingresso in Figc.
“Mi sembra che questo governo abbia da un po’ di tempo messo gli occhi sulla Figc e parli di commissariamento. Io credo che vada riformato il mondo del Calcio” ma “la soluzione è sempre la solita? Che questo governo ne approfitta per mettere qualche amichetto anche in questo comparto e per cercare di occupare anche questo sistema che fa gola per introiti e potere che esprime? Assolutamente no, lo sport faccia lo sport in piena autonomia e la politica ne stia fuori”. Così il leader M5s Giuseppe Conte ai microfoni di Radio 24, commentando quanto sta avvenendo nel mondo del Calcio. Malagò? “Se ne parlassi significherebbe che la politica vuole indirizzare le scelte o intromettersi” invece “la politica ne rimanga fuori” e “il mondo dello sport promuova una riforma organica e seria”, ha risposto Conte.