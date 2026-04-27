Rocchi, inchiesta per frode sportiva: oggi consiglio federale Figc dopo caos arbitri

Oggi in programma il consiglio federale in programma sul caso arbitri che vede indagati il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni. “Rocchi autosospeso? Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta. Scelta dovuta? Non credo. Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Dentro la Federazione sono state fatte e sono contento di questo”, ha detto il presidente dell’Assoallenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, all’ingresso in Figc.

Caos arbitri, Consiglio federale in Figc Oggi in programma il consiglio federale in programma sul caso arbitri che vede indagati il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni. Inizio diretta: 27/04/26 11:47 Fine diretta: 27/04/26 20:00