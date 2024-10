La figlia Hailie Jade è incinta. Nella clip del nuovo singolo le immagini emozionanti con il padre

Eminem a 51 anni diventa nonno. L’ex Slim Shady ha annunciato che sua figlia Hailie Jade, 28 anni, è incinta attraverso un toccante video musicale che rende omaggio al loro rapporto. Nella clip del suo ultimo singolo ‘Temporary’, pubblicato giovedì, vengono mostrate riprese casalinghe risalenti al 1999 e foto dei due, insieme a video del matrimonio di Hailie a maggio, accompagnate dalla canzone. Poi in un passaggio si vede la figlia consegnare al rapper una maglia con la scritta ‘Grandpa’, ovvero nonno, stampata sul retro e il numero 1. La ragazza poi mostra delle foto dell’ecografia al padre che appare visibilmente sorpreso.



Hailie sui social media ha confermato la notizia della gravidanza poche ore dopo la pubblicazione del video, con un post su Instagram. I rappresentanti di Eminem, 51 anni, non hanno commentato. ‘Temporary’ , dall’ultimo album di Eminem, ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)’, è un messaggio di conforto per sua figlia dopo la morte del padre. “Ti sto guardando proprio ora, piccola, te lo prometto, Ti proteggerò, il tuo angelo custode”, recitano le liriche del brano.

