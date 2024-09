Studente della Rhodes University, era dotato di uno stile di scrittura abile e di un forte carisma

Lutto nel mondo della musica. È morto all’età di 88 anni Kris Kristofferson, studente della Rhodes University dotato di uno stile di scrittura abile e di un forte carisma, divenuto una superstar della musica country e un attore di prima categoria di Hollywood. Kristofferson è deceduto nella sua casa a Maui, Hawaii, sabato, ha detto la portavoce della famiglia, Ebie McFarland.

A partire dalla fine degli anni ’60, l’artista di Brownsville, Texas, scrisse standard country e rock ‘n’ roll come “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” e “Me and Bobby McGee”. Kristofferson era lui stesso un cantante, ma molte delle sue canzoni erano più note perché eseguite da altri, che si trattasse di Ray Price che cantava “For the Good Times” o di Janis Joplin che cantava a squarciagola “Me and Bobby McGee”.

Ha recitato al fianco di Ellen Burstyn nel film del 1974 del regista Martin Scorsese “Alice non abita più qui” e ha recitato al fianco di Barbra Streisand in “A Star Is Born” del 1976 e al fianco di Wesley Snipes in “Blade” della Marvel nel 1998.

