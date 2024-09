Riconoscimenti per Anna, Laura Pausini, Elodie, Rose Villain e tante altre

Milano lunedì sera ha celebrato le donne della musica italiana al Billboard Women in Music, la cerimonia di premiazione promossa dalla rivista americana e organizzata da Billboard Italia, che ogni anno omaggia le donne più influenti dell’industria musicale e che per la prima volta si è tenuta in Europa. Al teatro Manzoni Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico hanno condotto la serata, introdotta con un videomessaggio del sindaco Beppe Sala.

“A Milano ha sede la maggior parte delle aziende e dei professionisti della filiera della musica – ha detto il primo cittadino -. Il Women in Music di Billboard porta sotto i riflettori due fattori chiave per il progresso della città: la cultura di cui la musica è espressione e l’empowerment femminile. Al centro del premio c’è la valorizzazione della donna nella sua unicità creativa e l’esaltazione del valore aggiunto insostituibile generato dal mondo femminile”.

Il galà, anticipato dal tradizionale red carpet, sul quale ha sfilato un’icona della musica italiana come Donatella Rettore, ha visto riconoscimenti per la rapper Anna, Woman Of The Year, Laura Pausini che ha ringraziato con un video per il premio Icon, BigMama, Gaia, Rose Villain ed Elodie tra le altre ma anche per chi lavora dietro la quinte come manager, discografica o stylist, come Marta Donà, Sara Potente premiata dalla veterana Mara Maionchi che ha regalato momenti di ilarità, e Ramona Tabita.

Sul palco le esibizioni di Gaia, Federica Abbate, premiata come Songwriter Of The Year, che ha eseguito un medley dei brani cantati da lei o scritti per altri artisti, Ariete e Bu Cuaron, interessante talento di origini toscane e messicane, figlia del grande regista Alfonso Cuaron. Poi è andato in scena l’afterparty sul rooftop della Rinascente per addetti ai lavori e viveur delle notti milanesi con dj e balli fino alle ore piccole e con la sorpresa di Tony Effe e Gaia che si sono esibiti per i fortunati presenti nella hit dell’estate ‘Sesso e Samba’ , mentre decine di smartphone riprendevano il momento clou della nottata.

