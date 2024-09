Il cantante e imprenditore replica al trapper romano con il pezzo "L'infanzia difficile di un benestante"

Botta e risposta a colpi di barre e insulti in rima. Fedez replica al dissing di Tony Effe pubblicando sul proprio canale YouTube il brano “L’infanzia difficile di un benestante”, poco meno di tre minuti in cui il rapper di Rozzano risponde punto su punto al trapper romano. Tanta la carne al fuoco gettata sulla brace da Federico Lucia: dai messaggi non graditi all’ex moglie Chiara Ferragni, al presunto uso di sostanze dell’ex membro della Dark Polo Gang, passando per i suoi insulti razziali a Bello Figo e alla sua relazione con Taylor Mega (anche lei nel video di Fedez), senza contare i riferimenti a Chiara Biasi e Vittoria Ceretti.

La dura replica di Fedez

Più che una replica, quello di Fedez è un vero e proprio attacco che parte definendo Tony Effe “il crackomane più bello d’Italia” e sostenendo che “per tre anni ti ho fatto da balia”. Poi, parlando del presunto flirt con la moglie, Fedez continua: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”, concetto ribadito in un secondo passaggio “andavi a calcetto insieme a Damante, nel ruolo di infame non di attaccante” (il riferimento qui è alla relazione tra il trapper e Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante).

Il tutto condito da attacchi personali: “Quest’anno era proprio il tuo anno, Ti ingaggerò per il mio compleanno Ma non so se il pagliaccio ritroverà in tempo il naso rosso che ha perso nel bagno”, e anche “sei finto fuori e marcio dentro come i tuoi denti in ceramica”. Nel brano c’è poi un riferimento alla vicenda che ha coinvolto il personal trainer Cristiano Iovino: “Una gang di personal trainer, all’appello ve ne manca uno: ha chiamato gli amici per farmi la festa ma poi sotto casa non c’era nessuno”. Il brano si conclude poi con un parlato e con l’immagine di Fedez accanto a Taylor Mega (ex del romano che nel brano afferma di essere stata lei a mantenere lui e non viceversa): “Ora, Tony, chiama la tua prof di italiano e fatti spiegare le rime che ho fatto, senza fretta”, conclude Fedez.

Il testo di “L’infanzia difficile di un benestante”

Ehm-ehm-ehm

Complimenti alla mamma, anche un po’ al Winstrol

Sei proprio carino, un tipo da Cioè

Ti arrabbierai a guardare ‘sto video

E alla fine dirai solo “tipo, cioè” (Ti-Tipo, cioè)

Quindi tipo, fa diventare tipo?

Boh, capito? Così, tipo, capito? Non so

Tipo capito? Così, tipo, capito? Non so

Qual era la domanda?

Il crackomane più bello d’Italia

Per tre anni ti ho fatto da balia (Ehi)

Dici che sei la fine del mondo

Ma la predizione è sbagliata (Maya)

Quest’anno era proprio il tuo anno

Ti ingaggerò per il mio compleanno

Ma non so se il pagliaccio ritroverà

In tempo il naso rosso che ha perso nel bagno (Bagno)

Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi

Quelli come te io li chiamo infami

Scrivi di m***a, ma bei pеttorali

Insulti razziali, poi palco con Ghali?

Mi dai fastidio pure se respiri

Ti metto in tasca, fra’, Napapijri

Prendi la lama con scritto “a morte gli infami”

Sorridi e fai harakiri

Tony, Tony, mi fai i dispetti

Mhm, che c***o ti aspetti?

Hai passato più tempo a farti la ceretta

Che a farti Vittoria Ceretti

Tony, non scappare, dimmi dove sei

Vuoi mettere i tuoi contro i miei?

Se tu fai il cecchino, sono Donald Trump

Se lo faccio io, sei JFK

Aspetta un secondo, Fedez ricarica

Ti ho fatto la bua, ti metto l’arnica

Sei finto fuori e marcio dentro

Come i tuoi denti in ceramica

Ti fai di c**a, non sei affamato

A me l’appetito è appena tornato

Sei troppo f**o, sei palestrato

Ma quando parli sei Luca Giurato (Ahahah)

Ti immagino ora che sei un pelo affranto

Se tu sei di strada, io sono alto

Vieni sotto casa, ti metto lo smalto

Ti ho preso dei fiori che sanno di asfalto

Con Chiara Biasi a farti di k**a

Parlate di gossip, vi fate la piega

Le hai raccontato chi ti manteneva?

Eri tu la mia b***h, non Taylor Mega

Io vengo dalla m***a, true story

Tu giochi a fare il gangsta, Toy Story

20089 come Glory

Frate’, sei Hasbulla, non sei Vettori

Ma davvero hai citato i soldi che hai in banca?

Non mi aspettavo che fossi Petrarca

Frate’, io ti compro, ti metto in palestra

Così passi la vita a fare la panca

Sei quello famoso per una borsetta

Sono tuo padre, ti do la paghetta

Una storia di strada davvero intrigante

L’infanzia difficile di un benestante (Ahahah)

Andavi a calcetto insieme a Damante

Nel ruolo di infame, non di attaccante

Il sono il re, tu nemmeno il fante (Ehi)

(Dev’essere frustrante)

Una gang di personal trainer

All’appello ve ne manca uno

Hai chiamato gli amici per farmi la festa

Ma poi sotto casa non c’era nessuno

In fondo mi fai tenerezza

Sei un ragazzino insicuro

Red Bull ti ha messo le ali

Fedez ti ha messo una Boem su per il c**o

Ora, Tony, prenditi del tempo Eh, chiama la tua prof di italiano e fatti spiegare le rime che ho fatto. Okay? Senza fretta, amico mio, ciao

L’attacco iniziale di Tony e il commento al brano di Fedez

A far partire il dissing è stato proprio il trapper romano che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un estratto del brano scritto per il quinto episodio della nuova stagione di RED BULL 64 in cui attaccava Fedez. In quegli stralci Tony Effe ha citato l’ormai ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni (“Chiara dice che mi adora”) e poi ha attaccato il rapper definendolo “brutto”, “pagliaccio”, “viscido”, e perfino la bevanda che Boem creata con Lazza e Leonardo Maria Delvecchio. Dopo aver lanciato l’attacco e ricevuto la risposta, Effe si è però limitato (almeno per ora) a un semplice commento su Instagram: “Che imbarazzo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata