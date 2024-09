La popstar vince 7 riconoscimenti ed è la più premiata della storia

A poche ore dal suo endorsement per Kamala Harris alle presidenziali Usa 2024, Taylor Swift è stata la protagonista assoluta degli Mtv Video Music Awards 2024. La cantautrice della Pennsylvania, che si presentava con 12 candidature, ha portato casa 7 statuette, raggiungendo così quota 30 in carriera e diventando l’artista più premiata in assoluto nella storia della manifestazione dell’emittente musicale. Superata Beyoncè, ferma a quota 26. Tra i riconoscimenti quello per il video dell’anno per ‘Fortnight’ featuring Post Malone e artista dell’anno. Nelle immagini l’arrivo della cantante Ubs Arena di Long Island, a New York.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata