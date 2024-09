La popstar: "Si batte per i diritti e le cause che hanno bisogno di un guerriero che li difenda"

Dopo il dibattito tv tra Kamala Harris e Dondald Trump, andato in scena nella notta italiana al National Constitution Center di Filadelfia, per la vicepresidente americana è arrivato un appoggio che potrebbe risultare importante. La popstar Taylor Swift, infatti, ha annunciato su Instagram il suo endorsement per Kamala Harris. Il suo appoggio, a lungo inseguito da Joe Biden, può potenzialmente spostare milioni di voti dell’elettorato più giovane.

Taylor Swift: “Harris leader ferma e dotata”

“Come molti di voi, ho seguito il dibattito di stasera. Come elettore, mi assicuro di guardare e leggere tutto ciò che posso sulle politiche e sui piani proposti per questo Paese”, scrive Taylor Swift a margine del post Instagram. “Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024. Voterò per @kamalaharris perché si batte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li difenda. Ritengo che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos. Sono stata molto rincuorata e colpita dalla scelta del suo compagno di corsa @timwalz, che da decenni si batte per i diritti delle persone LGBTQ+, per la fecondazione assistita e per il diritto delle donne al proprio corpo”.

