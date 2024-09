Annunciato il tour mondiale della band di Las Vegas: suonerà allo stadio Euganeo il 18 giugno e il 21 al Diego Armando Maradona

C’è anche l’Italia tra le tappe del nuovo tour mondiale annunciato dagli Imagine Dragons. La band americana suonerà infatti il 18 giugno a Padova e il 21 a Napoli. Le date dei concerti sono state annunciate oggi sui social del gruppo musicale pop-rock.

I biglietti saranno in pre-vendita a partire dal 12 settembre, a partire dalle 10. Dan Reynolds e compagni suoneranno allo stadio Euganeo della città veneta e allo stadio Diego Armando Maradona del capoluogo partenopeo. La band di Las Vegas è quindi pronta a fare il proprio grande ritorno in Italia, dopo la splendida data al Circo Massimo di Roma del 2023, che si è colorato di 70 mila fan accorsi da ogni parte del paese, registrando il record di presenze della scorsa stagione nella celebre location della Capitale.

L’ultimo album degli Imagine Dragons: ‘Loom’

Il 28 giugno gli Imagine Dragons hanno pubblicato il loro sesto e ultimo album “Loom”, anticipato dal nuovo singolo “Nice to meet you”. Il disco, prodotto interamente dal gruppo americano e dai loro collaboratori Mattman e Robin, contiene nove tracce inedite. Con l’uscita del loro ultimo lavoro gli Imagine Dragons si sono imbarcati anche nel loro più grande tour in Nord America, iniziato il 30 giugno a Camden (New Jersey) e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Imagine Dragons (@imaginedragons)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata