L'annuncio della reunion a 15 anni dall'addio di Noel deciso nel 2009 dopo l'ennesimo litigio

(LaPresse/Ap) A 15 anni dalla rottura nel 2009 gli Oasis hanno annunciato l’attesissima reunion con un tour che partirà nel luglio 2025 da Cardiff, in Galles. I fratelli Gallagher hanno quindi fatto pace o almeno hanno superato gli attriti più gravi che hanno quasi sempre caratterizzato il loro rapporto familiare e professionale. Nell’annunciare la reunion la band ha alluso proprio alle tensioni del passato: “Le armi hanno taciuto”, scrivono gli Oasis nell’annuncio. “Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in televisione”.

Oasis, i motivi della rottura

Gli Oasis si sono sciolti nell’estate del 2009 poco prima di un’esibizione a un festival di Parigi, dopo molti anni di lotte intestine. Fu Noel Gallagher a lasciare ufficialmente la band, dopo l’ennesimo furibondo litigio che si sarebbe consumato nel backstage. “La gente scriverà e dirà quello che vuole, ma semplicemente non potevo continuare a lavorare con Liam un giorno di più”, aveva fatto sapere il chitarrista e cantautore della band, in una dichiarazione all’epoca del suo addio. I due fratelli avevano da tempo un rapporto molto conflittuale e, secondo quanto riferito, non si sono parlati per anni dopo la rottura.

I due, negli anni, si sono scambiati spesso accuse e critiche reciproche sulla stampa, come quando Noel accusò il fratello minore di essere responsabile della cancellazione di un concerto nel 2009 per via dei postumi di una sbornia. Cosa che Liam ha sempre negato e che lo aveva portato addirittura a presentare una denuncia, poi ritirata. Due anni dopo, nel 2011, Noel Gallagher ha dichiarato in un’intervista all’Associated Press di aver lasciato la band dopo un incidente in cui Liam aveva preso una chitarra “come un’ascia…facendola roteare”. “Sai, mi ha staccato la faccia con quella, capisci?”, le parole del musicista.

I tentativi di riconciliazione di Liam

Sebbene i fratelli Gallagher non si siano più esibiti insieme, entrambi hanno sempre suonato canzoni degli Oasis nei loro concerti da solisti. Nel 2019, Liam Gallagher ha dichiarato apertamente all’AP di essere pronto a riconciliarsi, anche se messaggi di apertura nei confronti di Noel erano arrivati anche prima. “La cosa più importante è che io e lui siamo fratelli”, aveva detto. “Lui pensa che io voglia disperatamente rimettere insieme la band per soldi. Ma io non sono entrato nella band per fare soldi. Mi sono unito alla band per divertirmi e per vedere il mondo”. “Non so quale sia il suo problema”, ha continuato il frontman del gruppo. “Penso che volesse solo andarsene e fare la sua carriera da solista, ricevere tutti i soldi ed essere circondato da tutti gli yes men che può licenziare e assumere quando vuole. Con me non si può fare”.

