Il nuovo brano del dj e della cantante in uscita venerdì 7 marzo

David Guetta e Sia si riuniscono e pubblicano un nuovo singolo, ‘Beautiful People’, in uscita venerdì 7 marzo. Con oltre 134 milioni di ascoltatori mensili e più di 56 milioni di followers complessivi, e oltre 107 milioni di followers sui social, il dj-producer francese e la popstar australiana stanno per pubblicare un’altra hit, dopo aver creato successi mondiali come ‘Titanium’ (3,7 miliardi di stream), ‘Flames’ (1,8 miliardi di stream), ‘Bang My Head’ (950 milioni di stream), ‘She Wolf’ (850 milioni di stream) e molti altri. I due artisti mostrano ancora una volta la loro chimica con ‘Beautiful People. Le loro precedenti collaborazioni hanno ottenuto 35 dischi di platino, 8 miliardi di stream, 5 miliardi di visualizzazioni video e 6 milioni di singoli venduti.

Il brano arriva in un momento clou della carriera di Guetta. Il 22 marzo inizierà la sua residenza al LIV Beach di Fontainebleau Las Vegas. Il suo recente singolo ‘Forever Young’ con Ava Max e gli hitmaker degli anni ’80 Alphaville è attualmente nella Top 10 della Top 40 radio, ha recentemente raggiunto il primo posto nella classifica Dance/Mix Show Airplay di Billboard, regalando a Guetta il suo 17esimo record da record su Dance Radio e il maggior numero di numeri 1 da quando la classifica è iniziata nel 2003.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata