I fratelli Gallagher hanno annunciato la reunion dopo 15 anni di faida

Gli Oasis hanno annunciato la reunion, dopo 15 anni di faida tra i fratelli Gallagher. Ecco una sintesi degli alti e bassi attraversati dalla band.

1991 Il bassista Paul McGuigan, il chitarrista Paul Arthurs e il batterista Tony McCarroll formano la band ‘Rain’. Liam Gallagher viene aggiunto come cantante e suggerisce un nome diverso, basato sull’acqua: Oasis. Con l’aggiunta del fratello maggiore di Liam Gallagher, Noel, la band ha una nuova direzione.

1994 Esce l’album di debutto degli Oasis, ‘Definitely Maybe’, e raggiunge il primo posto nella Uk Albums Chart.

1995 Il secondo album degli Oasis, ‘(What’s the Story) Morning Glory?’, è un successo strepitoso e diventa uno degli album più venduti di tutti i tempi nel Regno Unito. McCarroll, il batterista della formazione originale, viene licenziato. Gli vengono poi riconosciute 550.000 sterline dopo aver fatto causa.

1996 Gli Oasis vincono il premio come miglior gruppo, miglior album e miglior video (per ‘Wonderwall’) ai Brit Awards. Nel backstage dichiarano che l’unico premio che hanno apprezzato è stato l’ultimo, in quanto è stato votato dai fan. ‘Tutto ciò che è votato dai maiali delle aziende non significa nulla’, dice Noel degli altri riconoscimenti, decisi dagli addetti ai lavori del settore. Gli Oasis si imbarcano in un tour negli Stati Uniti che non inizia né si conclude bene. Pochi minuti prima di partire da Londra, Liam Gallagher si rifiuta di salire a bordo dell’aereo, costringendo Noel Gallagher a sostituirlo nella data di apertura di Chicago. Liam si riunisce alla band qualche giorno dopo, dicendo che aveva bisogno di risolvere una ‘questione personale’ e negando che la band stesse per sciogliersi. A due terzi del tour, la band fa rientro in patria prematuramente, incolpando ‘differenze interne’. Gli Oasis negano che la rivalità tra i due fratelli o le scarse vendite di biglietti abbiano causato la cancellazione, e attribuiscono la decisione a Noel. La band afferma che inizierà a lavorare al terzo album come risultato del ritorno a casa anticipato.

1997 Esce il loro terzo album, ‘Be Here Now’. Noel dichiara a Entertainment Weekly che i fan non dovrebbero aspettarsi di vedere gli Oasis suonare ai festival, che lui paragona a ‘cose tipo circo itinerante’. Alcuni dei momenti più tumultuosi della band, tuttavia, si verificheranno nel corso dei festival negli anni successivi. Noel anche parole dure per Courtney Love e di trovare Alanis Morissette, Sinead O’Connor e Bjork ‘fastidiose’.

1998 Il primo tour australiano della band inizia in modo poco promettente a febbraio, quando un pilota della Cathay Pacific minaccia di buttare giù dall’aereo il loro entourage di 30 membri per comportamento turbolento e offensivo sul volo da Hong Kong a Perth. Liam nega di essersi comportato in modo offensivo, incolpando invece i passeggeri di essere ‘maleducati’ e la severità dell’equipaggio per le sei denunce ufficiali presentate contro il gruppo. Noel sostiene che stava dormendo. Liam e altri membri dell’entourage vengono banditi dalla compagnia aerea. Liam è accusato di aver dato una testata a un turista britannico di 19 anni che stava scattando fotografie fuori dall’hotel della band a Brisbane. Noel si scusa per il litigio della band durante un live nella città australiana e per essersi rifiutato di concedere un bis. Più tardi nello stesso anno, Liam viene arrestato a Londra dopo che un fotografo afferma che il cantante lo ha colpito a pugni e gli ha distrutto l’attrezzatura fuori da un pub, ma alla fine non vengono presentate denunce.

1999 Altri due membri fondatori, McGuigan e Arthurs, lasciano la band a distanza di due settimane l’uno dall’altro. Arthurs dice di aver lasciato per trascorrere più tempo con la sua famiglia. I Gallagher suggeriscono che lo stesso potrebbe valere per McGuigan. I fratelli dicono di non aver provato a convincerli a restare.

2000 Esce il quarto album degli Oasis, ‘Standing on the Shoulders of Giants’. Noel suggerisce che la band è stata vicina allo scioglimento in passato, ma afferma anche che gli Oasis hanno superato la loro fase di ‘edonismo’. A maggio, il management della band afferma che Noel non suonerà più all’estero e verrà sostituito temporaneamente come chitarrista. La decisione è stata motivata da attriti all’interno del gruppo, ma i portavoce del gruppo non forniscono ulteriori dettagli. Noel si riunisce alla band per le sue ultime date nel Regno Unito. Noel racconta alla Bbc di aver lasciato a causa del comportamento di Liam, che ha definito il fratello minore ‘scimmia’ e ‘un po’ idiota’. Noel si prende il merito di aver tenuto unita la band e dice che ‘è diventato impossibile per me lasciare che io sia sullo stesso palco ma nella stessa stanza’ di Liam. Nel giro di due settimane, gli Oasis interrompono i loro concerti ai festival rock in Svizzera e Portogallo dopo essere stati colpiti da oggetti sul palco, ricevendo critiche dagli organizzatori per il loro atteggiamento.

2002 Esce ‘Heathen Chemistry’, il loro quinto album. Gli Oasis attaccano l’esercito britannico per l’uso non autorizzato di due vecchie canzoni in un video di reclutamento per il reggimento scozzese Highlanders, che ha portato al ritiro di 300 copie. Ad agosto, Noel e altri due membri della band rimangono feriti, anche se non gravemente, in un incidente automobilistico a Indianapolis. Una rissa a dicembre in un lussuoso hotel di Monaco tra clienti e membri e l’entourage degli Oasis lascia Liam con i denti rotti. È accusato di aver preso a calci un agente fuori dal nightclub dell’hotel e i restanti concerti in Germania vengono annullati in modo che Liam possa essere operato. La band definisce la rissa un ‘attacco non provocato’. Due anni dopo, i procuratori di Monaco affermano di non essere in grado di stabilire chi abbia iniziato la rissa e chiudono l’indagine dopo aver multato Liam per 50.000 euro.

2004 Dopo l’uscita del batterista Alan White, gli Oasis scelgono il figlio di Ringo Starr, Zak Starkey, per sostituirlo durante il loro concerto da headliner al Festival di Glastonbury, intensificando così i paragoni tra la band e i Beatles.

2005 Esce il loro sesto album, ‘Don’t Believe the Truth’. Il successo del 1995 degli Oasis ‘Wonderwall’ è stato votato dagli ascoltatori di Virgin Radio come la migliore canzone britannica di tutti i tempi, superando ‘Bohemian Rhapsody’ dei Queen, ‘Stairway to Heaven’ dei Led Zeppelin e ‘Let It Be’ dei Beatles.

2008 A settembre, Noel viene aggredito al Virgin Festival di Toronto quando un uomo irrompe dal backstage e lo spinge. Noel cade sugli altoparlanti e viene portato in ospedale dopo il concerto per una sospetta frattura di una costola e danni ai legamenti. Esce il loro ultimo album prima dello scioglimento, ‘Dig Out Your Soul’.

2009 Gli Oasis affermano che Pechino ha bloccato il debutto della band in Cina a causa della partecipazione di Noel a un concerto del 1997 a sostegno dell’indipendenza del Tibet. Noel abbandona gli Oasis poco prima di un’esibizione a un festival vicino a Parigi, questa volta apparentemente per sempre, dato che la band si scioglie. Parla di ‘intimidazioni verbali e violente’, senza fornire dettagli.

2011 Liam fa causa a Noel per aver detto che i postumi della sbornia di Liam hanno causato la cancellazione di un’esibizione a un festival del 2009. Afferma che la causa non riguarda i soldi, ma che vuole delle scuse e che i fan degli Oasis ‘sappiano la verità’ su quanto accaduto, e che la laringite gli ha impedito di esibirsi al concerto. La causa viene poi archiviata.

2012 Liam canta “Wonderwall” senza Noel durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.

2013 Secondo i rumors, Noel rifiuta un’offerta di 20 milioni di sterline per riunirsi a Liam in un tour per l’anniversario degli Oasis.

2017 Liam si esibisce a un concerto di beneficenza per le vittime dell’attentato mortale alla Manchester Arena, scatenando speculazioni sulla possibilità che i fratelli possano riunirsi. Critica duramente l’assenza di Noel, dicendo che ha mostrato la sua ‘vera natura’. Gli organizzatori del concerto di beneficenza affermano che Noel, il cui portavoce ha detto che non poteva partecipare a causa di un viaggio in famiglia, ha approvato l’uso della musica degli Oasis durante il concerto e che avrebbe donato le royalty di ‘Don’t Look Back in Anger’ al fondo One Love Manchester della Croce Rossa britannica. In seguito, Noel viene annunciato come headliner di un concerto in onore delle vittime alla riapertura del locale.

2019 Liam dichiara ad Ap che vorrebbe riunirsi a Noel, ma lo accusa di voler fare carriera da solo per ‘prendere tutti i soldi ed essere circondato da tutti gli ‘yes man’ che può licenziare e assumere quando vuole’.

2024 Gli Oasis annunciano un tour di 14 date nelle isole britanniche per l’estate del 2025. Si esibiranno il 4-5 luglio al Principality Stadium di Cardiff, Galles; l’11-12 e il 19-20 luglio all’Heaton Park di Manchester; il 25-26 luglio e il 2-3 agosto allo Wembley Stadium di Londra; l’8-9 agosto allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo; e il 16-17 agosto al Croke Park di Dublino. I biglietti saranno in vendita dalle 9:00 (ora del Regno Unito) di sabato 31 agosto.

