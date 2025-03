Il primo dei 49 appuntamenti con 37 date su 50 già sold out

Ha preso il via alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il tour di Lorenzo Jovanotti dopo sette anni dall’ultima volta nei palazzi dello sport. La serata del 4 marzo è la prima delle quattro fissate nell’arena marchigiana e il primo dei 49 appuntamenti del PalaJova 2025 con trentasette date su cinquanta già sold out. Le prossime tappe saranno all’Unipol Forum di Milano, a Firenze, a Bologna, a Torino, a Roma. Il PalaJova si concluderà con l’ultima tappa a Verona.

In scaletta da ‘L’ombelico del mondo‘, a ‘Mezzogiorno‘, da ‘I love you baby‘ a ‘Il più grande spettacolo dopo il Big Bang‘, da ‘Le tasche piene di sassi’ a ‘Mi fido di te’ e solo cinque nuovi brani: l’apertura dello show con ‘Montecristo‘, la title track dell’album ‘Il corpo umano’, ‘Fuorionda’, ‘101’ e ‘Un mondo a parte’.

Il progetto e la direzione artistica dello show sono di Lorenzo e di Sergio Pappalettera che da trentacinque anni collabora con Jova per il progetto grafico dei suoi album e per l’art direction dei live show. Per il Palajova l’artsta ha voluto un allestimento ‘dritto’: un solo maxischermo 22×8 e dieci fiori con pod rotanti da 1300 kg l’uno che viaggiano per 50 metri lungo i palasport ad un’altezza variabile (a partire da 15 metri da terra).

