Previsto il tutto esaurito per la prima data della popstar nella capitale britannica

I fan di Taylor Swift si preparano allo stadio di Wembley a Londra per vedere la loro eroina esibirsi dal vivo per la prima volta dopo il piano terroristico sventato la settimana scorsa a Vienna. Previsto il tutto esaurito per quella che sarà la prima delle cinque date della popstar nella capitale britannica. La comunità degli ‘swifties’, che riempie gli stadi di tutto il mondo per vedere i concerti di tre ore e mezza del suo Eras Tour, nelle ultime settimane è stata scossa da recenti fatti di cronaca: prima, un aggressore armato di coltello ha ucciso tre bambine in una lezione di danza a tema Swift nel nord dell’Inghilterra, scatenando una settimana di disordini anti-immigrati in tutto il Regno Unito dopo che attivisti di destra hanno diffuso disinformazione sul sospetto, poi gli show di Swift a Vienna sono stati cancellati dopo che la polizia ha arrestato tre estremisti ispirati dallo Stato Islamico, che si ritiene stessero pianificando un attacco al luogo dei concerti. Ma nulla di tutto ciò ha smorzato l’entusiasmo dei fan di Wembley, per i cinque show che concluderanno la tappa europea dell’Eras Tour. I fan vogliono indossare abiti ispirati a Swift, scambiarsi braccialetti dell’amicizia fatti a mano e, naturalmente, ballare.

