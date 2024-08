La popstar americana a Londra tra il 15 e il 20 agosto

Lo stadio di Wembley è stato blindato con misure di sicurezza eccezionali per i cinque concerti che l’artista Taylor Swift terrà a Londra tra il 15 e il 20 agosto, dopo il tentativo di attacco sventato a Vienna. Ai fan della cantautrice statunitense non in possesso di biglietto sarà vietato riunirsi all’esterno della struttura, come hanno fatto finora, riferisce il Guardian. Quando Swift si è esibita a Monaco il mese scorso, circa 50mila fan si sono radunati in un parco adiacente alla sede dell’Olympiastadion per seguire il concerto.

“Per salvaguardare la sicurezza agli ingressi e alle uscite di tutti coloro che si trovano all’interno dello stadio, non sarà consentito sostare in nessuno degli ingressi o sulle scale antistanti lo stadio. Tutti coloro che non hanno un biglietto saranno espulsi“, hanno spiegato gli organizzatori, che hanno anche vietato il campeggio notturno nelle vicinanze di Wembley. Inoltre sono state imposte ulteriori restrizioni sugli oggetti ammessi all’interno della struttura.

Un portavoce della polizia metropolitana di Londra, citato dal Guardian, ha detto che non c’era “nulla che indicasse” una minaccia contro i concerti della cantante statunitense allo stadio di Wembley. La polizia ha assicurato che continuerà a collaborare con gli agenti di sicurezza dello stadio per verificare che tutto si svolga nella norma.

