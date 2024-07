In attesa da giorni per vedere il proprio idolo sono stati sorpresi dal maltempo

In attesa da giorni per vedere il proprio idolo, i fan di Taylor Swift sono stati sorpresi dal nubifragio che ha colpito Milano e le zone limitrofe. Gli swifties accampati davanti allo stadio di San Siro, dove l’artista si esibirà sabato 13 e domenica 14 luglio, non si sono lasciati intimorire dalla pioggia e hanno continuato la loro fila allo stand del merchandising del The Eras Tour.

