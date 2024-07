Chiara e Diana dormono in tenda per assicurarsi un posto in prima fila al concerto

Chiara e Diana sono accampate da due giorni davanti allo stadio San Siro di Milano in attesa del concerto di Taylor Swift. Sono arrivate da Roma e Bologna e dormono in tenda per assicurarsi un posto in prima fila per l’evento del 13 e 14 luglio sold out da mesi.

“Siamo arrivate ieri verso le 2 di mattina. Perché 4 giorni prima? Perché di solito per i cantanti più famosi in Italia si fanno più notti in fila. Pensando che ci fosse gente abbiamo detto ‘andiamo’ tanto non abbiamo niente da fare”, raccontano le due ragazze a LaPresse, amiche anche se provenienti una da Roma e l’altra da Bologna. In attesa che arrivino altre fan a fargli compagnia, con loro hanno portato perline di vari colori per creare collanine, bracciali e gioielli fai da te per passare il tempo: “Oltre a questo non facciamo molto – concludono – dormiamo, chiacchieriamo e passiamo il tempo come una qualsiasi fila a un concerto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata