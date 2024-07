No a laptop e cartelli politici: attesa per le surprise songs e un possibile annuncio legato al numero 13

E’ conto alla rovescia per i fan di Taylor Swift: sabato 13 luglio la cantautrice americana sbarca a San Siro per la prima delle due tappe dell’Eras Tour a Milano. Il bis domenica 14 per due show completamente sold out. I cancelli apriranno alle 14, l’inizio dello spettacolo è previsto alle 18.45 con i Paramore ad aprire per la 34enne della Pennsylvania. Oltre alle restrizioni comuni a tutti i concerti, gli Swifties (così sono chiamati i fan dell’artista) dovranno osservare una serie di regole molto rigorosa.

Nello stadio milanese non sarà possibile introdurre laptop, bastoni per selfie o power bank più grandi del telefono cellulare. Consentiti solo zainetti che non superino i 35 cm di altezza e i 30 di larghezza, con al massimo due scomparti. Vietati i cartelli politici.

Ma al di là delle restrizioni l’attesa dei fan è legata alla surprise songs, le canzoni che Taylor canta in versione acustica, non previste nella scaletta del tour. Poi c’è la possibile sopresa legata al numero 13, il numero fortunato di Swift, nata il 13 dicembre, in considerazione del fatto che il concerto di sabato cade proprio in quel giorno. Gli Swifties fantasticano su un possibile annuncio di un nuovo album. Intanto i supporter dell’autrice di ‘Shake It Off’, ingannano l’attesa preparando i braccialetti dell’amicizia, fatti con perline colorate e lettere, da scambiare con sconosciuti allo stadio, nel segno del senso di comunità tra i fan della songwriter statunitense.

