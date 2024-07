Uno smottamento nella provincia di Lecco

Nel capoluogo lombardo alcuni fulmini hanno colpito due cabine elettriche provocando un incendio. Esondazioni nel Lecchese

Grossi disagi in Lombardia dopo un forte nubifragio che ha colpito varie province della regione nella mattinata di venerdì 12 luglio. Un’ondata di maltempo breve ma intensa, che ha causato una serie di problemi. In particolare a Milano i vigili del Fuoco sono stati chiamati dopo che alcuni fulmini hanno colpito due cabine elettriche lungo viale Palmanova all’altezza della stazione MM di Cimiano. Lo sviluppo delle fiamme ha creato una densa colonna di fumo. L’incendio della prima cabina è stato circoscritto, si lavora per spegnere il rogo sulla seconda.

Esondato lago di Como, allagamenti e disagi

A causa dell’ondata di maltempo, il lago di Como è esondato. L’allagamento del Lungo Lago ha costretto la Polizia locale di Como alla chiusura parziale del transito da piazza Matteotti per chi proviene da via Torno e da via Cairoli per chi proviene da viale Rosselli. Per le auto sono attive le deviazioni sulle corsie preferenziali via Bertinelli, via Sauro, viale Battisti, via Milano. All’interno della ZTL, via Rodari, piazza Cavour, via Cairoli. Deviazione anche per linee bus TPL. Frane e smottamenti anche nel Lecchese.

