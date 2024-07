Venerdì sera all'Olimpico la prima delle quattro tappe nella Capitale

C’è chi è arrivato venerdì mattina, chi sta qui da due giorni tutti uniti da un’unica passione: i Coldplay, a Roma per quattro tappe del tour 2024. Giovani e meno giovani hanno tutti voluto sfidare il caldo record registrato in questi giorni a Roma per poter contare su un posto in prima fila: “Vengo da Palermo – racconta Claudio accompagnata all’Olimpico da un amica – per i Coldplay si fa questo e altro”.

Poi c’è Luca, uno dei fan della prima ora, un vero esperto che elargisce consigli di sopravvivenza: “Sono iscritto ad un fan club e sulle nostre chat prima dei concerti mando una serie di indicazioni su cosa portarsi in questi casi. Quello che non può mancare sono il telo per coprirsi e ovviamente l’acqua. Ci sono poi le chicche come l’Amuchina per disinfettarsi, la crema da sole per proteggersi e il braccialetto anzi zanzare”. Insomma un po’ come quando si va in battaglia ma per la passione si fa questo e altro.

