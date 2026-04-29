Usa, i nuovi passaporti con l'immagine di Trump: il primo presidente vivente a comparire su un documento ufficiale di viaggio

Il Dipartimento di Stato degli Usa ha approvato un’edizione limitata di passaporti commemorativi per celebrare i 250 anni della nazione, con l’immagine del presidente Donald Trump. Sarà il primo presidente ancora in vita a comparire su un documento ufficiale di viaggio. Il progetto, in discussione da mesi, ha ricevuto il via libera definitivo lunedì sera. Prevista una tiratura tra i 25 e i 30 mila esemplari, che saranno disponibili a Washington poco prima del 4 luglio, festa dell’Indipendenza. Il passaporto commemorativo sarà quello rilasciato automaticamente a chi farà richiesta di persona nella capitale, mentre chi vorrà il formato standard dovrà presentare domanda online o in altri uffici.