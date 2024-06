L'ultimo singolo e il videoclip, fuori su tutte le piattaforme streaming

Blanco canta per la prima volta in spagnolo e lo fa con Desnuda. L’ultimo singolo del cantautore 21enne è uscito nella notte fra giovedì 20 e venerdì 21 giugno su tutte le piattaforme digitali per Universal Music Latino/Island Records. L’esordio in spagnolo del bresciano è del tutto inaspettato e sorprendente.

Su una produzione firmata da Michelangelo e Finesse, Blanco esplora il ricco universo sonoro dell’urban latin senza perdere il genere dei suoi contenuti e lo stile inconfondibile che lo contraddistinguono da sempre. Il pezzo scivola nel territorio del reggaeton e lo fa per dare forma e colore alla storia di un incontro d’oltreoceano, di un amore passionale, vissuto in bilico tra l’ardore del momento e il desiderio di romantica condivisione.

Desnuda è stato scritto e registrato tra Miami e Medellín, la città colombiana dell’eterna primavera che fa da set al videoclip, fuori su YouTube per la regia di Simone Peluso. Una scelta -quella di girare proprio in Colombia i contenuti visivi legati al nuovo progetto- maturata dopo un lungo soggiorno nella “città della eterna primavera”, nel suo primo vero viaggio in solitaria fuori dall’Europa.

