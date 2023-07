Il concerto in 4 atti, con la partecipazione di Madame, Marracash, Lazza

Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi esibito in uno stadio. Dopo aver conquistato lo Stadio Olimpico di Roma con il suo show, prodotto da Vivo Concerti e Friends and Partners, giovedì sera Blanco si è preso anche lo Stadio San Siro di Milano. Lo show in 4 atti è un viaggio attraverso i generi, per la direzione musicale del ‘fidato’ Michelangelo.

Ospiti a sorpresa Madame, che insieme a Blanco ha stregato il pubblico sulle note di ‘Tutti Muoiono’, Lazza e Drillionaire, che hanno fatto esplodere San Siro con ‘Bon Ton’, Mahmood per un’emozionante interpretazione di ‘Brividi’, e Marracash con la tormentata ‘Nemesi’.

I contenuti video – sviluppati da Galattico – e pensati insieme a Novembre Studio sono in equilibrio fra la vocazione architettonica del palco e le diverse anime dello show, mixando riferimenti classici come le illustrazioni di Gustave Doré a ispirazioni più contemporanee come l’opera di Gilbert e George. Tutti i look di Blanco e della sua band sono firmati Dolce&Gabbana. Lo styling è curato da Tiny Idols.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata