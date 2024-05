La giovane cantante si è esibita sul palco del Concertone

“È stato incredibile, un mix di emozioni: adrenalina, un po’ di ansietta giusto prima di salire sul palco, ma me la sono davvero goduta”. Così a LaPresse Giglio, la giovane cantante che ha trionfato nel contest 1MNext2024 dedicato ai talenti emergenti della musica italiana, dopo l’esibizione sul palco del primo maggio a Roma. “Nel momento in cui abbiamo iniziato a cantare c’era un sole splendido, poi è venuta giù la pioggia ma direi che mi ha portato fortuna, perché non sono una sposa, ma cantante fortunata per questa pioggia”, ha scherzato la cantautrice torinese.

