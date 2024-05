Il cantante si sfoga sui social dopo le accuse di irriconoscenza: "Se davvero era questo che pensavi, perché non me l'hai mai detto"

Tiziano Ferro replica alle accuse di ingratitudine da parte di Mara Maionchi. La produttrice, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, lo aveva tacciato di irriconoscenza nei suoi confronti e di “non aver capito la fortuna” di averla incontrata. “La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire ‘grazie’, la seconda è dire ‘scusa’. Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?“, ha scritto il cantante di ‘Sere Nere’ sui social. “Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati”, prosegue Ferro, “se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema”.

“Che peccato, che tristezza”

“Ho digitato ‘Tiziano Ferro Mara Maionchi’ e sono uscite circa 55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare – prosegue il cantante – la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web – in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo. Però mi limiterò a postare questo video”. Seguono le immagini di un abbraccio tra i due nel backstage di un concerto. “Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata