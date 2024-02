L'attore si esibirà con il suo gruppo, 'The gentlemen barbers': "La musica c'è sempre stata nella mia vita"

“Mi ricordo qui di Sanremo, la follia e la pazzia di questo luogo. All’epoca ero anche io un po’ matto”. Lo ha detto l’attore australiano Russell Crowe incontrando i giornalisti in conferenza stampa al teatro Ariston, in vista della terza serata del Festival durante la quale si esibirà con il suo gruppo musicale, ‘The gentlemen barbers’, ricordando il suo unico precedente alla kermesse nel 2001. “La musica c’è sempre stata nella mia vita – ha detto -. Alle scuole superiori facevo musica e ho continuato a far musica anche dopo, vivevo con la mia band e facevo le perfomance con le mie band a 16 anni. Il mio primo disco è uscito quando avevo 17 anni, molto prima di iniziare la carriera cinematografica, se mi avessero chiesto quale mestiere volessi fare da grande, avrei detto il musicista“.

