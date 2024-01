L'attore ospite nella serata di giovedì: "Ho scoperto di essere di origini italiane"

Russell Crowe sarà ospite a Sanremo nella serata di giovedì 8 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus a Viva Rai2!. L’attore australiano ha postato un video in cui, parlando in italiano, saluta Amadeus e Fiorello e ringrazia per l’invito al Festival. “Sono felicissimo per l’invito al Festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi lì”, ha detto Russell Crowe nel video. “Ho scoperto anche di essere di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno, un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno“, ha concluso il celebre ‘Gladiatore‘, citando proprio una battuta del film che lo ha resto famoso in tutto il mondo.

