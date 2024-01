La canzone è ispirata ai ritmi brasiliani e alla città di Rio De Janeiro

Esce ‘Aria di Carnevale‘, il nuovo singolo del cantautore pugliese Andrea Baldini. Dopo una tournée che è durata 12 mesi in giro per tutto il mondo, grazie a un’esperienza professionale come performer in una lunga crociera Baldini ha preso ispirazione da una lunga sosta in Brasile per dar vita a questo nuovo brano. “La canzone – racconta – è nata durante il periodo di Carnevale, appunto, in cui ero a Rio De Janeiro, grazie all’energia, alla vivacità e alla libertà di quel momento. La canzone racconta del pazzo mese di febbraio in Brasile dove gli abitanti festeggiano il momento più atteso dell’anno”. Il brano, scritto con Alex Lazzarin, fa da preludio al primo album di Baldini che uscirà prima della prossima estate. “Sto ultimando la track list con la mia producer Cristiana Della Vecchia. Ci saranno ballad e brani estivi e spensierati, che rispecchiano i miei diversi aspetti di comunicare la passione per questo magico mondo della musica”.

