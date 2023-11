Il leader della band irlandese era malato da tempo: la musica lo piange

E’ morto a 65 anni a Dublino Shane MacGowan, cantante e principale autore dei testi della band folk punk irlandese The Pogues. MacGowan, nato nel Kent in Inghilterra ma cresciuto in Irlanda nella contea di Tipperary, si è spento dopo una lunga malattia, come reso noto dai suoi familiari. “Shane sarà sempre la luce che tengo davanti a me e la misura dei miei sogni e l’amore della mia vita… Sono fortunata oltre ogni dire ad averlo incontrato, ad averlo amato ed essere stata amata da lui così infinitamente e incondizionatamente”, è il ricordo sui social della moglie Victoria Mary Clarke. Nel dicembre 2022, MacGowan è stato ricoverato in ospedale per una encefalite virale e quest’anno ha trascorso diversi mesi in terapia intensiva.Era stato dimesso il 22 novembre dall’ospedale Vincent’s di Dublino, dove negli ultimi giorni di vita ha ricevuto anche la visita dei concittadini e colleghi Bono e The Edge degli U2.

MacGowan è stato uno dei simboli della musica irlandese, grazie ai suoi testi poetici e malinconici, spesso incentrati sulle sofferenze del suo popolo ma pervasi di ironia, al suo temperamento irregolare da vero punk, al suo volto felliniano, stralunato, da uomo della strada con i denti rotti e lo sguardo stralunato. Con la sua voce roca e sgraziata ma intensa ha cantato la sua passione per l’alcool, birra Guinness e whiskey, come in uno dei brani più celebri del gruppo, ‘Streams of whiskey’, in cui le liriche che narrano di un incontro in sogno con il poeta Brendan Behan recitano: “Entrerò in un bar e berrò quindici pinte di birra, vado, vado dove scorrono ruscelli di whisky”.

Ma la sua fama resterà sempre legata a una delle canzoni di Natale più amate nel mondo anglo-sassone, ‘Fairytale of New York’, interpretata a due voci con Kirsty MacColl (morta in un incidente con una moto d’acqua nel 2000), che racconta di una coppia di fidanzati irlandesi nella notte di Natale a New York che litigano dopo aver bevuto troppo. Ad un concerto in suo onore a Dublino nel 2018 parteciparono Bono, Sinéad O’Connor, Nick Cave e Johnny Depp. Il presidente irlandese Michael D Higgins lo ha definito “uno dei più grandi parolieri irlandesi” mentre il premier Leo Varadkdar lo ha ricordato come uno “straordinario artista”.

